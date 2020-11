Polícia irá investigar suposta negociação de veículos

Crédito: Divulgação

A Polícia Civil irá investigar uma suposta investigação envolvendo dois veículos em São Carlos. Um deles constava como sendo produto de furto. O fato aconteceu por volta das 19h15 desta segunda-feira, 2, na rua Auto de Carvalho, no Cidade Aracy.

Policiais militares estavam em atendimento a uma ocorrência, quando foram informados que o motorista de um Corsa branco, produto de furto, estava em atitude suspeita no cruzamento da Avenida Regit Arab com a rua Auto de Carvalho e o motorista estaria alcoolizado.

Os PMs foram até o endereço especificado e localizaram o carro estacionado. O motorista foi abordado e ele alegou ser o dono do veículo e que teria pego de com uma pessoa, pois há tempos ocorreu uma colisão envolvendo sua Belina e como o suposto causados não tinha dinheiro para o conserto, teria dado o Corsa em troca. Na oportunidade exibiu para os policiais um recibo de próprio punho feito supostamente pelo então causador do possível acidente.

Corsa e motorista foram encaminhados ao plantão e ficou à disposição da autoridade policial.

