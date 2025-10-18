(16) 99963-6036
Polícia investiga morte de mulher encontrada enrolada em lençol na SP-215

18 Out 2025 - 09h28Por Da redação
Local onde corpo foi encontrado e Ana Paula no detalhe - Crédito: Lourival IzaqueLocal onde corpo foi encontrado e Ana Paula no detalhe - Crédito: Lourival Izaque

A Polícia Civil de São Carlos vai investigar as circunstâncias da morte de Ana Paula de Oliveira, cujo corpo foi encontrado na manhã desta sexta-feira (17) enrolado em um lençol e em meio a lixo, às margens da rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira (SP-215), nos fundos do bairro Presidente Collor, zona sul de São Carlos. 

De acordo com informações apuradas, uma pessoa que passava pelo local avistou o corpo e acionou a Polícia Militar. A área foi isolada e, durante o trabalho da Perícia Técnica, foi constatada uma marca no pescoço da vítima, embora ainda não seja possível determinar se se trata de um sinal de enforcamento ou de uma correntinha.

Segundo a polícia, Ana Paula era cadeirante e morava próximo ao local onde foi encontrada. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames que irão indicar a causa da morte.

O caso foi registrado como morte suspeita no Plantão Policial e será apurado pelo 2º Distrito Policial de São Carlos.

