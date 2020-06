Polícia fecha fábrica clandestina que falsificava cerveja em Ibaté

Crédito: Divulgação/PM

Na tarde desta segunda-feira (22), equipes da Polícia Militar, Guarda Municipal e Prefeitura Municipal descobriram uma fábrica que falsificava cerveja na cidade de Ibaté.

PMs tomaram conhecimento que um casal de Ibaté teria sido preso no estado de Goiás com uma carga de cerveja falsificada e descobriram que a produção acontecia em um barracão na rua Ezio Morganti, no Distrito Industrial. No local os policiais encontraram uma verdadeira linha de produção com 18 pessoas trabalhando.

Os "funcionários" usavam uma cerveja do estado do Paraná de nome Spoller e colocam rótulos e tampinhas de marcas famosas como Brahma, Skol, Antártica e outras marcas.

A vigilância sanitária do município aplicou várias multas e a fiscalização realizou o mesmo procedimento. Após realizada a perícia, alguns exemplares de bebidas e outros materiais foram apreendidos.

As pessoas que foram encontradas no barracão serão conduzidas ao plantão policial de São Carlos.

