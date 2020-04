Crédito: Arquivo/SCA

O ladrão L.J.A. foi detido por policiais militares por volta das 22h30 deste domingo, 12, no forro de uma casa localizada na rua Itália, na Vila Prado.

PMs foram acionados via Copom e dava conta que um suspeito estava em cima do telhado de uma casa. No endereço citado, os policiais detiveram o acusado dentro do forro.

Indagado, confessou que iria praticar furto na casa. Detido, foi encaminhado ao plantão e foi recolhido ao Centro de Triagem.

