Polícia Civil vai investigar roubo de 170 celulares da Apple e Xiaomi em São Carlos

Um comerciante de 24 anos, proprietário das lojas Powercell, compareceu na Central de Polícia Judiciária (CPJ) na noite desta sexta-feira (22) para relatar o roubo de 170 celulares que seriam entregues a clientes de São Carlos e Ribeirão Preto.

Segundo o boletim de ocorrência, durante a madrugada de ontem, o motorista contratado foi a cidade de Bauru/SP buscar os aparelhos da marca Apple e Xiaomi. Por volta das 3h, juntamente com uma funcionária da empresa, eles retornavam para São Carlos em um Hyundai/HB20 alugado, quando na avenida Coronel José Augusto de Oliveira Sales, a mulher viu dois homens que estavam um em cada lado da via. Neste momento o condutor do carro teria parado repentinamente o veículo e dito: “ai meu Deus! ai meu Deus”.

A passageira então teria falado para o motorista dar partida e seguir viagem, mas ele teria descido do carro sem nada dizer.

Em seguida os dois homens, sendo um encapuzado, teriam se aproximado. Um deles abriu a porta do veículo e tirou a mulher pelos cabelos. Em seguida ela teria sido jogada no chão.

Ainda segundo informações, os dois assaltantes entraram no HB20, andaram alguns metros e pararam ao lado de um carro escuro, modelo “hatch” que estava parado no local. Em seguida ambos seguiram em direção ao bairro Cidade Aracy.

A mulher então se levantou e junto com o motorista foram até a empresa Mapfre pedir ajuda. A funcionária ligou para a mãe, pois segundo ela, era o único número de telefone que se lembrava, pois o seu celular teria ficado dentro do HB20. A mãe da moça então teria avisado o dono da empresa sobre o ocorrido.

A Polícia Militar foi acionada e foi até o local, bem como o comerciante e seu irmão. Eles tentaram localizar o carro roubado no bairro Cidade Aracy, mas o veículo acabou sendo encontrado abandonado nas imediações da Fundação Casa, sem os celulares.

O aparelho celular da funcionária foi encontrado jogado perto do carro. Do motorista também estava no local, mas destruído.

Segundo declarações da mulher, ela estranhou o fato do motorista ter parado o carro antes mesmo dos autores terem anunciado o assalto. Disse ainda que ficou sabendo por outro funcionário, que o condutor do veículo teria sido pago para informar os bandidos sobre o transporte dos celulares.

O caso foi registrado pelo delegado João Fernando Baptista, titular da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e será investigado pela especializada. Até o momento não há informações sobre a identificação dos suspeitos.

