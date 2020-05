Polícia Civil realiza operação para tentar prender trio acusado de matar diretor de ONG de Dourado

Equipes estiveram em Rio Claro em busca dos acusados - Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Marcelo Miguel Ortiz foi encontrado morto dentro do próprio carro. (foto Blog do Ronco)

A Polícia Civil realizou nesta quinta-feira (21) uma operação para tentar prender três suspeitos de participação na morte do diretor da ONG União para o Desenvolvimento de Dourado, Marcelo Miguel Ortiz. O crime aconteceu no dia 15 de outubro de 2019.

Marcelo foi encontrado dentro do próprio carro perto do sítio onde morava, na estrada rural que liga Dourado a Brotas.

Sob o comando do delegado, Reinaldo Lopes Machado, policiais civis da cidade de Dourado e Ribeirão Bonito, com o apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) de São Carlos estiveram em Rio Claro para cumprir mandados de prisões temporárias contra os três acusados de cometer o crime de latrocínio.

A Polícia chegou até os suspeitos após oito meses de intenso trabalho investigativo, inclusive com interceptação de escutas telefônicas.

Até o momento os dois homens de 30 e 42 anos e uma mulher de 46 não foram encontrados, mas os policiais apreenderam diversos telefones celulares.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também