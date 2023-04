Polícia Civil realiza operação "Armamento" em São Carlos

SIGA O SCA NO

Armas e munições apreendidas - Crédito: São Carlos Agora

A Polícia Civil de São Carlos, através da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), realizou na madrugada desta quinta-feira (6) a “Operação Armamento” que culminou na apreensão de uma espingarda calibre 12, uma pistola calibre .380 e dezenas de munições.

O material foi encontrado na casa de um homem, na Rua Luiz Arnaldo Wenzel, Jardim Belvedere. Ele possuia documentação referentes as armas apreendidas, porém não poderia estar armazenando munições de calibre 357, pois não apresentou o porte e registro da arma em questão. Disse que ganhou as munições de um catador de recicláveis que desconhece. O acusado que não tinha antecedentes criminais prestou depoimento e foi liberado.

O delegado João Baptista Fernando explicou havia denúncia que armas estavam sendo alugadas para criminosos cometerem crimes na cidade.

Na avenida Papa Paulo VI, os policiais foram atrás de um dos alvos da operação, mas ele não residia mais no local, no entanto, durante as buscas foram encontrados entorpecentes. O dono da droga não foi localizado.

Ainda durante cumprimento de mandados de busca e apreensão, os policiais prenderam uma mulher de 65 anos em uma casa no bairro Vila Costa do Sol. Ela estava sendo procurada pela vara da família de Campo Mourão/PR.

Leia Também