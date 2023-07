Polícia Civil prende acusados de envolvimento na morte da travesti Michele Moreira

A Polícia Civil realizou nesta quinta-feira (6) uma operação que prendeu acusados de envolvimento no assassinato da mulher trans Michele Moreira, no dia 13 de junho, em Ribeirão Bonito. (relembre o caso)

Segundo informações obtidas pelo São Carlos Agora, o Setor de Investigações e Capturas da Delegacia de Polícia de Ribeirão Bonito identificou os suspeitos pelo crime que teria sido praticado por motivo de desentendimento e ódio contra a vítima que foi morta a tijoladas.

Com o apoio de policiais civis da delegacia secional e do canil da Guarda Municipal de São Carlos, foi colocada em prática a operação “Rainbow in the Dark”, que inglês quer dizer Arco-Iris no Escuro, em referência a comunidade LGBT, a qual a Michele Fazia parte.

Dois homens que não tiveram a identidade revelada e dois adolescentes que teriam envolvimento no homicídio foram localizados e detidos. Os maiores foram conduzidos ao Centro de Triagem de São Carlos, onde aguardam por decisão da Justiça.

Um dos adolescentes que tinha contra si um mandado de busca e apreensão por ato infracional de tráfico de drogas foi encaminhado até a Fundação Casa de Araraquara, enquanto que o outro foi liberado aos responsáveis.

Drogas apreendidas

Durante as investigações os policiais apuraram que os envolvidos na morte da mulher trans tinham envolvimento com o tráfico de drogas juntamente com outros moradores do bairro Malvinas.

Com o apoio da cadela Índia da GCM, os policiais estiveram em uma chácara onde localizaram 360 pedras de Crack, 39 gramas de cocaína e 60 gramas de maconha, uma arma de fogo do tipo garrucha, cadernetas com anotações da contabilidade do tráfico de drogas, balanças de precisão, embalagens, liquidificadores, celulares e outros materiais relacionados ao refino e embalo de entorpecentes. Neste local três pessoas foram detidas.

Já em outros três imóveis as equipes lograram êxito em localizar mais cápsulas de cocaína, maconha e dinheiro.

Ao todo oito pessoas foram presas ou apreendidas (6 homens, uma mulher e um adolescente) pelos crimes de homicídio (mandados de prisão temporária), associação e tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

