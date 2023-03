Polícia Civil pede prisão de jovem acusado de assaltar cafeteria no Jardim Bethania

Assalto na cafeteria foi registrado por uma câmera de segurança -

Policiais civis do 3º e 5º distritos policiais pediram à Justiça a prisão temporária do jovem R.C.S., de 21 anos, vulgo “Riana” apontado como um dos autores de um assalto contra uma cafeteria na rua Vitor Manoel de Souza Lima, no Jardim Bethania. O crime ocorreu na tarde do dia 08 de setembro do ano passado e foi registrado por uma câmera de segurança. (veja matéria relacionada)

R.C.S. estava acompanhado de um comparsa, porém é ele que aparece na imagens sacando um objeto semelhante a uma arma e rendendo uma mulher que estava no caixa. A dupla roubou R$ 600,00 do estabelecimento e se evadiu em seguida.

O jovem é apontado pela Polícia como o autor de vários crimes, inclusive chegou a ser preso no dia 17 de fevereiro acusado de assaltar uma farmácia na Vila Pureza. Consta que o criminoso, armado com uma faca e uma tesoura, rendeu a rendeu funcionária e levou o dinheiro que estava na caixa registradora. (veja matéria relacionada)

Segundo relatório da Polícia Civil, R.C.S. é morador de rua e a prisão dele é importante para que não cometa novos crimes e que não possa fugir.

