Polícia Civil investiga acidente que vitimou garota haitiana em São Carlos

A Polícia Civil de São Carlos investiga um acidente ocorrido na noite da última segunda-feira (13), na rodovia Washington Luis (SP-310). A vítima é uma garota de 20 anos, natural do Haiti e que chegou há pouco tempo ao Brasil.

Investigadores do 1º Distrito Policial apuraram que por volta das 20h10, policiais militares rodoviários e socorristas do Samu foram acionados na região dos motéis para atender a um chamado de acidente de trânsito. No local eles encontraram a jovem de 20 anos caída no acostamento da rodovia, em estado grave. Perto estava o celular dela e através dele foi feito contato com um familiar.

Os policiais rodoviários encontraram próximo a haitiana, um motorista de 34 anos, o qual estava muito nervoso e dizia que dirigia o carro na companhia da garota, porém no trajeto ela dizia que estava sentindo muita falta de ar e não conseguia respirar. Ainda de acordo com o motorista, ele abriu o vidro, mas não conseguiu explicar como a garota teria se atirado do veículo em movimento a uma velocidade de aproximadamente 90 quilômetros.

O rapaz foi encaminhado ao plantão policial para prestar esclarecimentos, sendo liberado em seguida.

Já a garota que trabalha em um hotel no Centro de São Carlos precisou ser entubada e permaneceu internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa.

O caso foi encaminhado ao delegado Maurício Antônio Dotta e Silva que deu início as investigações e solicitou a perícia no veículo e no local em que ocorreu o acidente, bem como ouviu o motorista. Testemunhas deverão ser ouvidas ao longo desta quinta-feira (16).

