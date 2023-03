Polícia Civil faz buscas para tentar prender acusado de matar funcionário do SAAE

SIGA O SCA NO

Milton César Magalhães segue foragido - Crédito: reprodução

Policiais civis do 4º Distrito Policial realizaram várias diligências na manhã desta sexta-feira (24) com o objetivo de tentar prender o operador de máquinas Milton César Magalhães, de 44 anos, que matou o colega de trabalho Iebel Garcia Silva, 41, na manhã da última quarta-feira (21), no Jardim São Paulo.

Buscas foram feitas em São Carlos e Ribeirão Bonito, mas até o momento o acusado não foi localizado.

Segundo o SCA apurou, a Justiça já expediu o mandado de prisão temporária de 30 dias contra Milton.

A família dele já teria contratado um advogado e existe a expectativa que o suspeito possa se apresentar a qualquer momento.

O QUE SE SABE SOBRE O CASO:

Uma câmera de segurança registrou o crime. Iebel Garcia Silva, de 41 anos, motorista do SAAE desde 2009, pilotava a motocicleta pela rua, quando foi atingido pela retroescavadeira que era conduzida pelo operador de máquinas, Milton César Magalhães, de 44 anos.

Iebel foi arremessado contra a calçada. Milton usou a pá do trator para arrastá-lo até a rua. Iebil ficou agonizando e o autor utilizou a concha traseira da máquina para esmagar as pernas da vítima. Em seguida desceu, pegou um objeto ao lado do corpo, retornou ao trator e fugiu.

O SAMU fo acionado, porém Iebil não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro.

Milton abandonou a retroescavadeira em uma rua no bairro Azulville. Em seguida fugiu e até o momento não foi localizado.

Segundo o SAAE, em 2014 foi registrada uma briga entre os dois no estacionamento externo da autarquia. Na ocasião foi aberta uma sindicância interna e os dois foram punidos com 30 dias de suspensão.

Na casa de Iebel, a Polícia Civil apreendeu duas espingardas de pressão e uma pistola de airsoft depois de uma denúncia anônima.

O corpo Iebel foi transladado para o estado de Minas Gerais, onde será sepultado nesta quinta-feira. Deixa seus Filhos Maria Júlia, Iebel Júnior, João Vitor,Ana Laura.

Veja o vídeo registrado pela câmera de segurança.

