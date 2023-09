Polícia Civil apreende arma de fogo e prende suspeito de roubo em Ibaté

SIGA O SCA NO

Crédito: colaboração

Nesta quarta-feira (20), policiais civis da Delegacia de Polícia de Ibaté, sob o comando do Delegado de Polícia Dr. Miguel Carlos Capobianco Jr., cumpriram um mandado de busca e apreensão com vistas ao esclarecimento de um crime de roubo a estabelecimento comercial ocorrido no mês de Agosto/2023.

Durante a ação, os policiais localizaram uma arma de fogo, munições e demais objetos. O responsável pelos objetos foi identificado e autuado em flagrante pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo.

O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça.

As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos no crime de roubo.

Leia Também