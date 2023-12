Polícia acaba com refinaria de drogas no Jardim Beatriz

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

A Polícia Militar acabou com uma refinaria de drogas nesta noite de sábado (23), na Rua Juca Sabino, no Jardim Beatriz.

Policiais militares estavam em patrulhamento pelo local, que já era conhecido como ponto de venda de drogas, e suspeitaram ao ver uma pessoa do lado de fora do imóvel, pegando algo das mãos de outra, que estava do lado de dentro.

Eles abordaram o suspeito que pegou o pacote, e verificaram que eram 27 pinos de cocaína, que ele disse que pretendia levar para outra pessoa vender.

Durante a abordagem, os policiais perceberam movimentação de outras pessoas dentro da casa, e essas pessoas, ao perceberem a presença da polícia, tentaram fugir, pulando o muro.

Foi solicitado apoio de outras equipes e montado o cerco, sendo mais dois suspeitos detidos. Eles confessaram que estavam traficando drogas e que o local funcionava como refinaria e estava cheio de entorpecentes.

No imóvel foram encontradas grandes quantidades de maconha e cocaína, além de materiais utilizados para embalar drogas, sendo tudo apreendido.

Os três homens abordados foram conduzidos ao plantão policial, presos em flagrante por tráfico de drogas e recolhidos ao Centro de Triagem.

