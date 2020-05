Pneu fura e carro capota na rodovia Washington Luís

Carro ficou destruído após capotar: ao lado, motorista recebe atendimento médico - Crédito: Maycon Maximino

Um Escort capotou no início da tarde desta quinta-feira, 28, no km 225 da rodovia Washington Luís (SP-310) – sentido interior/capital.

Sílvio Giácomo Chiari, 42 anos, dirigia o carro e disse ao São Carlos Agora que um pneu do veículo furou. Consequentemente perdeu o controle da direção e desgovernado, o carro invadiu o canteiro central e capotou na pista contrária.

Com ferimentos pelo corpo, Chiari foi socorrido pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu e encaminhado à Santa Casa. Atenderam a ocorrência ainda um auto bomba e uma Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros, além da UR da concessionária que administra a rodovia.

