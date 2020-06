Pneu estoura e causa capotamento de caminhão na Washington Luiz

Crédito: Luciano Lopes

Um caminhão de pequeno porte (3/4), capotou nesta manhã de sábado (20), na rodovia Washington Luiz (SP-310).

O veículo, com placas de São Paulo, transitava no sentido interior - capital e no Km 222 estourou um dos pneus, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção e capotasse.

Nem o condutor e nem o passageiro se feriram.

