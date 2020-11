Pneu de moto fura e casal sofre queda na Washington Luis

Crédito: Maycon Maximino

Um casal de namorados ficou ferido no final da tarde desta segunda-feira (9) após um acidente na rodovia Washington Luis (SP-310), em São Carlos.

O motoboy de 25 anos seguia no sentido capital/interior e após passar pela entrada do Jardim Paulistano o pneu traseiro furou. Neste momento ele perdeu o controle da motocicleta e ambos acabaram caindo no meio da pista. Por sorte não vinha nenhum veículo logo atrás.

O condutor da moto foi atendido pelo Samu e levado até a UPA da Vila Prado. Já a garupa foi socorrida por uma ambulância da concessionária Triângulo do Sol.

