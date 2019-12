PMs salvam vida de mulher que tentava suicídio no São Carlos 8

Crédito: Arquivo/SCA

Policiais militares evitaram um possível suicídio por volta das 23h54 desta quarta-feira, 25, dia de Natal, em uma casa na rua Irineu Mello, no Conjunto Habitacional Dom Constantino Amstalden (São Carlos 8).

A PM foi alertada via Copom (Centro de Operações) e rapidamente foi ao endereço onde os policiais escutaram um ruído de uma pessoa estar sendo sufocada em um dos cômodos.

Sem hesitar, arrombaram um portão e ao entrar na casa depararam com uma mulher pendurada com um fio elétrico amarrado em seu pescoço e amarrado no forro da casa.

Os policiais ergueram a vítima e romperam o fio e ela foi socorrida até o Hospital Universitário, onde permaneceu internada.

Como ajudar e prevenir o suicídio

Quando se suspeita que alguém pode estar com pensamentos suicidas, o mais importante é demostrar amor e empatia por essa pessoa, tentando entender o que está acontecendo e quais os sentimentos associados. Por isso, não se deve ter medo de perguntar para a pessoa se ela está se sentindo triste, deprimida e, até se está pensando em suicídio.

Depois, deve-se procurar ajuda de um profissional qualificado, como um psicólogo ou psiquiatra, para tentar mostrar à pessoa que existem outras soluções para o seu problema, que não o suicídio. Uma boa opção é ligar para o Centro de Valorização da Vida, ligando para o número 188, que se encontra disponível 24 horas por dia.

As tentativas de suicídio são, na maioria das vezes, impulsivas e, por isso, para prevenir uma tentativa de suicídio também se deve retirar todo o material que possa ser utilizado para se suicidar, como armas, comprimidos ou facas, dos locais onde essa pessoa passa mais tempo. Isto evita comportamentos de impulsividade, fazendo com que se tenha mais tempo para pensar numa solução menos agressiva para os problemas.

