PMs localizam no Aracy carro furtado no Jardim Mercedes

Kadett foi encaminhado à CPJ e devolvido ao proprietário - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo, policiais militares localizaram por volta das 4h45 desta segunda-feira, 17, na Avenida Tetracampeonato, no Cidade Aracy, um Kadett produto de furto ocorrido horas antes defronte a casa da namorada do proprietário, no Jardim Mercedes.

O autor do crime teria se envolvido em um acidente e colidiu a roda dianteira direita do carro em uma sarjeta, danificando-o. O carro foi encaminhado à CPJ e posteriormente devolvido à vítima.

