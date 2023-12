PMs flagram adolescentes com carro furtado no Boa Vista

SIGA O SCA NO

Uno furtado foi flagrado com dois adolescentes: posteriormente, devolvido ao dono - Crédito: Divulgação

Uma rápida e eficiente ação de policiais militares, detiveram dois adolescentes de 16 anos por volta das 2h40 desta segunda-feira, 18. Eles dirigiam um Uno que tinha sido furtado momentos antes e a vítima de 43 anos ainda nem tinha dado falta do veículo.

Segundo apurado pelo São Carlos Agora, os PMs realizavam patrulhamento de rotina pelo Boa Vista, quando notaram que um Uno cinza transitava em alta velocidade pela rua Natalino Mastrofrancisco e em seu interior havia dois homens em atitude suspeita.

Os PMs realizaram a abordagem e de pronto, os ocupantes, de 16 anos, confessaram o furto do carro, na rua Catharina C. F. Crnkowise, no Planalto Verde. A vítima, de 43 anos, disse que o carro estaria estacionado em frente a sua moradia e não tinha dado falta.

Diante dos fatos, os infratores foram encaminhados à CPJ para as deliberações de praxe e o Uno restituído ao proprietário. Uma chave mixa foi apreendida pelos PMs.

