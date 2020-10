PMs da Força Tática prendem acusados de roubo a casal

07 Out 2020 - 06h27

Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo pelo Antenor Garcia na noite desta terça-feira, 6, policiais militares da Força Tática detiveram por volta das 20h50 na rua José Geraldo Machado, ladrões acusados de assaltar um casal durante o dia em São Carlos.

Os PMs abordaram um Stillo prata e no interior estavam A.C.M. que havia sido detido recentemente pelos mesmo policiais e que portava R$ 320 e C.O. que estava com uma aliança de ouro. Próximo a dupla estava G.S.S..

Durante a abordagem e tentativa de explicações, C.O. afirmou quer teria comprado a aliança dos outros suspeitos pela bagatela de 500.

Após a conversa, os PMs realizaram diligências e na casa de G.S.S. foi localizado quatro cartuchos calibre 32 e roupas usadas que teriam sido utilizadas em um assalto durante o dia em São Carlos.

Sabedores do crime e das características dos bandidos, os PMs entraram em contato com a vítima que reconheceu G.S.S. e A.C.M., a aliança que leva o nome do marido e disse ainda a quantia de dinheiro que teria sido levado.

Diante dos esclarecimentos, o trio foi levado ao plantão policial, autuado em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também