PM recupera objetos furtados e detém suspeitos

Dois suspeitos foram detidos por policiais militares por volta das 20h desta segunda-feira, 2, acusados de participarem de um furto ocorrido em uma casa localizada na rua José Missali.

Policiais militares tomaram ciência via Copom do crime ocorrido no domingo, 1, e a vítima disse que rastreava um tablete e apontou o endereço onde ele estaria.

Os PMs foram até a casa de L.H.S.P., na rua Ricardo de Assis Pereira, no Jardim Ipanema e constataram que o acusado calçava um tênis, reconhecido pela vítima. Com ele estava ainda outro suspeito, M.R.M., que estava com um par de alianças pertence igualmente a vítima.

Indagado, L.H.S.P. disse ter comprado o tênis de um desconhecido e sobre o tablete, afirmou estar na sua casa, onde foi localizado o restante dos objetos.

Diante dos fatos, a dupla foi encaminhada ao plantão e ficou à disposição da autoridade policial

