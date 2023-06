PM recupera motos roubadas em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

A Polícia Militar recuperou na manhã desta quinta-feira (1º) duas motos que haviam sido roubadas ontem, em São Carlos.

A Honda/NC 750X foi roubada na rua Basílio Dibo, no Jardim Cruzeiro do Sul. A vítima havia acabado de guardar a motocicleta na garagem, quando foi rendida pelo indivíduo mascarado e portando uma arma de fogo.

A Honda CG 160, que pertence a empresa Coca-Cola, foi tomada de assalto na rua Donato Pedrino, no Antenor Garcia. Os bandidos chegaram com a moto roubada no Cruzeiro do Sul e renderam o funcionário da empresa. Em seguida se evadiram.

Já na manhã desta quinta-feira a PM recebeu uma denúncia que a CG da Coca-Cola estava abandonada em uma rua de terra perto da rua Arnoldo de Almeida Pires, no Cidade Aracy. No local, enquanto a equipe aguardava a chegada do guincho, dois jovens se aproximaram, mas tentaram fugir ao ver a viatura policial. Eles foram abordados e com um deles estava a chave da motocicleta.

Em seguida a dupla indicou onde estava a Honda/NC 750X. A moto foi encontrada em uma casa abandonada na rua Atilio Pratavieira.

Os menores foram conduzidos até a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceram à disposição da Polícia Civil.

Já as motocicletas foram devolvidas aos proprietários.

Leia Também