PM recupera motocicleta furtada que estava à venda nas redes sociais

A Polícia Militar recuperou nesta terça-feira (21) uma motocicleta que foi furtada em São Carlos e estava à venda nas redes sociais.

De acordo com apurado, a PM obteve a informação de algumas pessoas que um jovem estaria comercializando uma motocicleta pelo aplicativo Whatzapp. A Polícia recebeu também a informação que a moto se encontrava pelo condomínio 2, Bloco 3 do CDHU, sendo este mesmo local onde o acusado reside.

A PM se deslocou ao endereço informado, Rua José Augusto de

Oliveira Salles, no CDHU, de imediado obteve êxito em localizar uma motocicleta Suzuki, produto de furto em data anterior, no espaço coletivo do bloco 3.

Moradores do local confirmaram que o dono da moto era G. G. O. M.

Equipe da Polícia deslocou-se então ao apartamento do indiciado, realizando contato com sua mãe e sua irmã, que informaram que o rapaz não estava na residência, pois havia se deslocado ao Fórum Criminal de São Carlos para regularização de prisão em regime aberto.

Feito contato com o policial Gilberto pelo Fórum Criminal, onde o mesmo logrou êxito em abordar o indiciado no interior do prédio da Justiça.

A PM ainda fez vistoria no apartamento do rapaz e localizou a chave da motocicleta no interior do seu quarto.

Diante dos fatos equipe, com o apoio da Rocam, conduziu o indiciado ao 1º Distrito Policial, onde o delegado Maurício Dotta e Silva fez apreensão de veículo. O jovem acusado está à disposição da Justiça.

