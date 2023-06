PM recupera carro furtado

Dois homens foram presos na madrugada deste sábado (10) após serem flagrados na posse de um carro furtado. A abordagem ocorreu no bairro São Carlos 8.

A Polícia Militar recebeu informações que indivíduos estariam no bairro tentando vender um VW/Fox furtado há alguns dias na cidade.

Equipes intensificaram o patrulhamento no bairro e na rua Irineu Mello uma viatura cruzou com o veículo no contrafluxo. Houve uma breve perseguição, até que o Fox foi abordado com apoio das motos da ROCAM (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas).

Dentro do veículo estavam dois jovens. Com um deles havia cartões bancários roubados recentemente. Um Ipad produto de crime também foi recuperado pelos policiais.

A dupla foi conduzida até a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o suspeito que estava com o cartão bancário roubado acabou autuado em flagrante pelo crime de receptação. O outro detido foi liberado.

