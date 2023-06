A Polícia Militar realizou mais uma operação na noite desta quinta-feira (22) para fiscalizar motocicletas em São Carlos. O objetivo é coibir a pratica de ações criminosas utilizando estes veículos e também a fiscalização de escapamentos barulhentos.

As ações foram concentradas na avenida São Carlos e na região do Parque do Kartódromo. No total 21 motocicletas foram abordadas.

