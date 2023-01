PM prende suspeito de tentar assaltar casa em São Carlos

Arma que foi encontrada com o suspeito - Crédito: Maycon Maximino

Um homem foi detido pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira (13) ao tentar assaltar uma residência na rua Miguel Giometti, na Vila Arnaldo, em São Carlos.

Segundo informações, uma equipe estava em deslocamento para atender uma ocorrência, quando se deparou com uma mulher gritando na sacada de uma casa e apontando para a garagem.

Os PMs desembarcaram e encontraram o suspeito armado em luta corporal com uma das vítimas.

O acusado ofereceu resistência à prisão e foi dominado pelos policiais com a ajuda do vigilante do bairro. Com ele havia um revólver com três munições intactas.

G.H.F. disse que resolveu cometer o crime pois precisava pagar dívidas. Diante do flagrante, ele foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu à disposição da Polícia Civil.

