PM prende quadrilha que fez mãe e filhos reféns durante assalto em residência no Jardim Paulista

Policiais durante diligências no CDHU - Crédito: Maycon Maximino

A Polícia Militar de São Carlos prendeu nesta quinta-feira (27) uma quadrilha que havia acabado de assaltar uma residência, no Jardim Paulista, em São Carlos. Os objetos roubados foram recuperados.

O assalto aconteceu no começo da tarde na avenida Paulista. A mãe e os dois filhos chegavam em casa e no momento em que o portão era aberto foram rendidos pelos quatro criminosos que estavam armados com faca e facão. Outro ladrão ficou de "olheiro" do lado de fora.

Em seguida os assaltantes fugiram com o carro HB20 e objetos da residência.

Pouco tempo depois a PM localizou o veículo abandonado ao lado de um posto de combustíveis na avenida Morumbi.

Durante diligências os PMs acabaram chegando até uma casa na rua Guará que pertence ao "olheiro", porém não havia ninguém. No local havia fotos de pessoas conhecidos do meios policiais e os objetos roubados..

Com estas informações dos suspeitos, os policiais seguiram até o bloco 2, no condomínio 1 no CDHU, onde encontraram os quatro indivíduos, sendo três adolescentes com idades entre 13 e 17 anos e um jovem de 20 anos. Logo eles confessaram a participação no crime e indicaram o local do assalto.

Os policiais foram até a casa da família e encontraram mãe e filhos amarrados.

Os envolvidos conduzidos ao 3º Distrito Policial, onde a ocorrência está em andamento.

A Polícia Militar procura o quinto acusado, que seria o "olheiro".

