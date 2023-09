PM prende quadrilha que espancou e roubou casal em Dourado

A Polícia Militar de São Carlos e Dourado prendeu, na tarde desta segunda-feira (11), uma quadrilha de quatro pessoas que roubou e espancou um casal em uma residência da cidade.

Segundo informações da polícia, as vítimas foram rendidas por três homens armados no início da manhã no Jardim das Flores. Os criminosos agrediram o casal com socos e pontapés, e roubaram dinheiro, joias, celulares e um revólver.

Após o crime, a quadrilha fugiu em um carro Fiat Palio.

Os quatro suspeitos foram localizados em diferentes locais de Dourado. Entre eles estava uma mulher, que é empregada doméstica da família vítima. Ela teria facilitado a entrada dos criminosos na casa e emprestado o carro para a fuga.

Com os suspeitos, a polícia apreendeu o carro usado no crime, o revólver, munições, dinheiro, joias e celulares. Os quatro foram presos em flagrante e encaminhados à Cadeia Pública de São Carlos.