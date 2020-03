PM prende homem que fugiu de cadeia do estado do Paraná no Cidade Aracy

Crédito: Luciano Lopes/São Carlos Agora

Um homem de 22 anos foi preso pela Polícia Militar na noite desta quinta-feira (26) no Cidade Aracy.

De acordo com apurado, a Polícia abordou J. S. S. na rua Manoel Joaquim. Durante a abordagem, o rapaz mentiu para Polícia e tentou passar dados falsos.

Mesmo assim, a Polícia conseguiu levantar a verdadeira identidade do rapaz e os agentes tomaram conhecimento que o mesmo era para estar preso por ter cometido crime enquadrado no artigo 157 do Código Penal, assalto, na cadeia pública de Faxinal, Paraná,

O indivíduo foi detido e encaminhado ao Plantão Policial de São Carlos.

