PM prende acusado de esfaquear homem em tentativa de roubo no Santa Angelina

A Polícia Militar prendeu na manhã desta quinta-feira (2) um homem acusado de tentativa de latrocínio e roubo no Bairro Santa Angelina, região do Santa Felícia.



De acordo com o apurado, a Polícia foi informada, por volta das 11h, que na rua Raul Garcia Rodrigues, havia um homem que tinha tomado golpe de faca no pescoço. Um equipe da Polícia Militar se deslocou até o local dos fatos e populares informaram que o autor havia corrido em direção à mata da USP II.

Na ocasião, a vítima foi socorrido e encaminhada até a UPA Santa Felícia devido ao sangramento. Em seguida, o homem foi encaminhada para Santa Casa devido à gravidade do ferimento, tendo em vista que, na ocasião, corria risco de morte.

Minutos após, em intenso patrulhamento, a PM obteve êxito em abordar o indivíduo que efetuou a facada na vítima e também encontrou a faca utilizada no crime.

Diantes dos fatos, pelo 3° 5° Distrito Policial, ao apresentar a ocorrência ao delegado Rubens, a Polícia conseguiu entrar em contato com duas vítimas de roubos de veículos. Um ocorreu no dia 22 de dezembro de 2019. Outro, no dia 23 de dezembro do mesmo ano. Ambos reconheceram o autor na Delegacia.

Na Delegacia apareceram duas testemunhas que presenciaram o flagrante ocorrido. Diante dos fatos o delegado ratificou à voz de prisão ao acusado, W. D. A, por flagrante de tentativa de latrocínio e roubo, onde o indivíduo permaneceu preso em disposição da justiça.

