PM, GM, Vigilância Sanitária e departamento de fiscalização realizam operação em imóvel na região da USP

Crédito: Divulgação

A Polícia Militar do Estado de São Paulo, com apoio da Guarda Municipal, da Vigilância Sanitária e do Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, realizou, na manhã desta segunda-feira, 18, mais uma operação para coibir ilícitos penais em comércios de ‘ferros-velhos’.

Os policiais militares, guardas municipais e os fiscais de posturas e da vigilância sanitária fizeram vistorias em um imóvel localizado na região da USP São Carlos (Campus I) com denúncia de receptação de produtos e fiação furtados. Os militares também verificaram a ficha criminal dos proprietários e possíveis ilícitos penais no local. Todos os produtos tiveram a procedência penal observada e o Departamento de Fiscalização verificou a documentação e regularidade do referido comércio, que, por não possuir o alvará de funcionamento, foi interditado.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Gardini, a operação específica neste imóvel tem como objeto coibir a utilização inadequada destes estabelecimentos. Ele informou que a polícia técnica foi acionada devido ao encontro de produtos e equipamentos de origem duvidosa, com a ocorrência sendo apresentada pela Polícia Militar na Central de Polícia Judiciaria (CPJ).

