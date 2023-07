PM, GM e Fiscalização realizam operação "Moralização"

Crédito: Divulgação

A Policia Militar, com apoio da Guarda Municipal e do Departamento de Fiscalização da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, realizou na noite de sábado (15) e madrugada de domingo (16) mais uma operação denominada “Moralização" em bares e estabelecimentos comerciais de vários bairros da cidade.

A operação é realizada com objetivo de coibir o funcionamento irregular e fora do horário permitido, evitando dessa forma a perturbação do sossego também com a realização de pancadões e bailes funks nesses bairros.

Nesta operação 23 pessoas foram abordadas e revistadas. Nenhum ilícito penal foi constatado. No total foram 10 bares vistoriados, duas igrejas, sendo que uma festa de república foi paralisada na região do bairro Costa do Sol.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública, Samir Gardini, a operação "Moralização" continuará sendo realizada. "Recebemos denúncias de perturbação do sossego e com as operações conseguimos verificar essas situações e garantir tranquilidade para a população", disse o secretário, lembrando que as operações sempre são programadas pelo Gabinete de Gestão Integrada (GGIM).

