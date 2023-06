PM, GM e Fiscalização realizam Operação Moralização

A Polícia Militar com apoio da Guarda Municipal e do Departamento de Fiscalização da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano realizou na noite desta sexta-feira (23) e madrugada de sábado (24) a operação "Moralização" no Parque do Kartódromo, Swiss Park e em outros bairros da cidade.

As equipes da Policia Militar, guardas municipais e os fiscais realizaram a operação com o objetivo de coibir o funcionamento de estabelecimentos comerciais fora do horário permitido, bem como pancadões e bailes funks, evitando perturbação de sossego.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Gardini, informou que a operação teve continuidade para garantir a segurança da população.

Nesta operação 20 pessoas foram abordadas e revistadas. Nenhum ilícito penal foi constatado. No total foram 9 bares vistoriados, duas áreas públicas vistoriadas, sendo que um bar foi notificado a regularizar o respectivo Alvará de Licença para o devido funcionamento.

Gardini garantiu que outras operações devem ser programas por meio do Gabinete de Gestão Integrada (GGIM).

