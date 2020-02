PM, GM e Fiscalização realizam Operação Moralização no Cidade Jardim

Crédito: Divulgação

A Policia Militar, a Guarda Municipal e o Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano realizaram na noite desta sexta-feira ( 14) e madrugada de sábado ( 15) mais uma operação

noturna para coibir a bagunça de jovens, barulho de escapamentos de motos, fiscalização em bares e no combate a pancadões e uso de entorpecentes na região do Cidade Jardim.

Os policiais militares sob o comando do Capitão Renato Gonzales realizaram dezenas de abordagens e revistas em pessoas para verificar a situação criminal, uso de drogas e armas, além de um bloqueio na região do Cidade Jardim, com o uso do

decibilimetro, para fiscalizar os escapamentos de motos.

Já os fiscais da Secretaria de Habitação verificaram o cumprimento dos horários de funcionamento estipulados em ata de reunião e termo de compromisso.

Essas operações na região do Cidade Jardim são necessárias pois existem diversas denúncias protocoladas no Ministério Público, Ouvidoria Municipal e Polícia Militar de vendas de entorpecentes, barulho, possíveis brigas e demais crimes entre jovens que usam a região da Alameda dos Crisântemos como ponto de encontro, afirmou o Capitão Renato Gonzales.

O Secretário de Segurança Pública Samir Antônio Gardini disse à reportagem que a operação em conjunto com a Atividade da Policia Militar fazem parte do planejamento do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) e que as abordagens realizadas em locais de encontro de adolescentes e jovens são necessárias para coibir “ em tese” crimes no

local e restabelecer a moralidade, ordem e sossego público aos moradores da região.

O Diretor de Fiscalização Rodolfo Tiberio Penela informou que houve a redução do horário de funcionamento dos estabelecimentos nas sextas-feiras em concordância com os proprietários dos locais até as 23:00 horas, onde ficou estipulado em termo de compromisso o reforço da segurança privada pelos comércios e cumprimento do horário estabelecido.

O resultado da operação foi o seguinte:

11 motos vistoriadas

04 carros vistorias

01 multa aplicada

05 Bares vistoriados

