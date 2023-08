PM, GM E Fiscalização realizam Operação Moralização na cidade

SIGA O SCA NO

A Policia Militar, Guarda Municipal e o Departamento de Fiscalização da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, realizaram na noite desta sexta-feira (11/08) e madrugada de sábado (12/08) a operação "Moralização" no Parque do Kartódromo e na região do Swiss Park.

A operação é realizada com o objetivo de coibir perturbação de sossego, funcionamento irregular e fora do horário permitido de estabelecimentos comerciais e para evitar eventos clandestinos, bailes funks e pancadões.

"Recebemos muitas denúncias de perturbação do sossego nessas regiões e para garantir os direitos dessas pessoas desencadeados as operações", explica o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Gardini.

Nesta operação 15 pessoas foram abordadas e revistadas e 13 estabelecimentos vistoriados. Um estabelecimento foi notificado por irregularidade administrativa.

