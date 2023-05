PM, GM e Fiscalização realizam Operação Moralização na cidade

A Policia Militar do Estado de São Paulo, Guarda Municipal e o Departamento de Fiscalização da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano realizou na noite de sexta-feira (26) e madrugada de sábado (27) a operação "Moralização" em diversos bairros e no Parque do Kartódromo.

As equipes da Polícia Militar, Guardas Municipal e fiscais do Departamento de Fiscalização realizaram a operação com o objetivo de coibir a perturbação de sossego, funcionamento irregular e fora do horário permitido dos comércios e para evitar pancadões, eventos clandestinos e bailes funks desses bairros.

A operação foi realizada devido a dezenas de reclamações de barulho e perturbação de sossego nos bares e região do Parque do Kartódromo.

O Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social Samir Antônio Gardini disse que a operação foi realizada em caráter extraordinário visando atender as demandas e reclamações de moradores de barulho e algazarras região do Kartódromo e em alguns bares.

Gardini informou também que outras operações serão programadas no Gabinete de Gestão Integrada (GGIM)

Nesta ação 15 pessoas foram abordas e revistadas e 04 estabelecimentos vistoriados. Três estabelecimentos foram notificados por irregularidades administrativas e cinco ambulantes foram orientados no Parque do Kartódromo sobre o cumprimento do horário de funcionamento.

Leia Também