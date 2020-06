PM, GM e Fiscalização impedem a realização de manifestação na Praça do Mercado

Crédito: Divulgação

A Força Tarefa composta pela Polícia Militar, Guarda Municipal e Departamento de Fiscalização realizaram na manhã deste domingo (07), uma operação para coibir a realização de uma manifestação não permitida pela justiça.

O movimento, entitulado "Ação Antifacista", supostamente organizado por um partido político, que seria realizado na praça do Mercado Municipal, contra o Fascismo e o rascismo, foi vedado por determinação judicial da Vara da Fazenda Pública de São Carlos, por isso a Central de inteligência da Guarda Municipal com apoio da Polícia Militar interceptou sua realização.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública em conjunto com a Polícia Militar e Departamento de Fiscalização montaram um esquema de segurança para impedir o ato, no entanto antes do início, os representantes da manifestação já haviam sido informados sobre a sentença judicial e foram orientados a informar os participantes sobre o cancelamento.

A ordem judicial foi cumprida e as pessoas foram embora do local.

Um relatório da ação será encaminhada ao Ministério Público .

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também