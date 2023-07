PM, GM e fiscalização fecham o cerco contra celulares roubados

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Polícia Militar do Estado de São Paulo com apoio da Guarda Municipal e o Departamento de Fiscalização da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano realizaram nesta quarta-feira (19), uma operação para coibir ilícitos penais e civis em comércios de celulares na região do Mercado Municipal.

Os policiais militares, guardas municipais e os fiscais de do Departamento de Fiscalização realizaram vistorias em dezenove estabelecimentos. Nove estabelecimentos foramnotificados por irregularidades administrativas.

Os militares verificaram a ficha criminal dos proprietários e possíveis ilícitos penais no local. Vários celulares usados tiveram a procedência penal checada. Nenhuma irregularidade penal foi constatada.

O Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social Samir Antônio Gardini, disse que as operações nesses comércios são necessárias para coibir furtos e roubos de celulares no município.

Gardini informou que existe um Inquérito Civil do Ministério Público do Estado de São Paulosolicitando vistorias periódicas na região do Mercado Municipal visando manter a segurança pública e evitar ilícitos penais na região

Resultado da Operação

19 estabelecimentos vistoriados

47 celulares pesquisados a procedência (IMEI)

09 estabelecimentos notificados por irregularidades administrativas

