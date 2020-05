PM faz apreensão de drogas e cigarros contrabandeados no CDHU

Crédito: Luciano Lopes

Dois jovens foram detidos durante uma apreensão de drogas e cigarros contrabandeados nesta tarde de sábado (02), no CDHU.

Após uma denúncia via Copom que estaria ocorrendo um baile funk no local, várias guarnições da Polícia Militar foram até lá averiguar e verificaram que não estava ocorrendo nenhum baile, no entanto perceberam que um jovem dispensou uma sacola e entrou em um apartamento quando percebeu a presença da polícia.

A sacola que ele dispensou foi recuperada e continha uma garrafa com 12 pinos de cocaína dentro. Já no apartamento em que ele entrou, foram encontrados 267 maços de cigarro e R$ 552,00 em dinheiro, mas nenhum entorpecente.

O morador do apartamento estava do lado de fora e próximo a ele foram encontrados 16 pinos de cocaína, 14 porções de maconha e 79 pedras de crack.

G.R., 22 anos, e A.P.J., 20 anos, foram detidos e encaminhados ao plantão policial, onde ficaram a disposição da Justiça.

