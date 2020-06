Crédito: Divulgação

Após denúncias anônimas, policiais militares localizaram 12 balas intactas calibre 38 que estavam em um Fox, com duas pessoas em seu interior.

Os PMs realizaram a abordagem na rua Guadalajara, próximo a um bar, no Jardim Gonzaga. Durante revista, localizaram os projéteis dentro de uma sacola sob o banco do motorista, que foi encaminhado ao plantão e ficou à disposição da autoridade policial. As balas foram apreendidas.

