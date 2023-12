PM e fiscalização realizam operação para coibir pancadão e baile funk no Cidade Aracy

A Policia Militar e o Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Carlos, realizaram no inicio de noite de domingo (24) uma operação para coibir a realização de pancadões e bailes funk na região da rua 17 no Cidade Aracy.

A Policia Militar por meio de trabalho de inteligência detectou que estava previsto para esta noite a realização de um pancadão e um baile funk sem a devida autorização em frente a um comercio de bebidas da rua 17 região do Cidade Aracy.

De acordo com o Capitão Rodrigo Dellanina, esses tipos de eventos em via pública são os mesmos que estão ocorrendo nas grandes cidades do Estado. “Agimos rapidamente e com apoio do Departamento de Fiscalização identificamos os comércios de bebidas e bares suspeitos de estarem colaborando na realização do evento irregular e a fiscalização notificou quatro estabelecimentos a não realizar festas de caráter público em autorização, bem como houve a restrição de horário de funcionamento até às 23 horas a bem da segurança pública”, explicou o capitão.

Dellanina disse ainda que a Policia Militar montou um esquema especial neste Natal para evitar a realização de bailes funks e festas irregulares em toda a cidade e que devido a esse trabalho não houve nenhum tipo de ocorrências na virada de natal

Rodolfo Tiberio Penela, diretor do Departamento de Fiscalização, lembrou que o trabalho preventivo garante o sossego e segurança pública na cidade. “Os organizadores dos eventos, assim que identificados, serão multados e poderão ter os equipamentos apreendidos. Os procedimentos serão encaminhados ao Ministério Público”, afirmou Penela.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também