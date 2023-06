PM detém adolescentes com carro furtado no Cidade Aracy

A Polícia Militar recuperou na noite desta terça-feira (6) um GM/Corsa com queixa de furto. Cinco adolescentes que estavam no veículo foram detidos.

Segundo informações, a equipe estava em deslocamento para atendimento de ocorrência no bairro Vida Nova São Carlos e ao chegar na avenida Nelson Orlandi, Cidade Aracy, se deparou com um Corsa cinza a frente e outro vermelho atrás, ambos em alta velocidade.

Os policiais conseguiram abordar o Corsa cinza e no interior havia cinco adolescentes que confessaram o furto do veículo, bem como do Corsa vermelho que se evadiu, inclusive o documento do veículo estava no bolso de um dos menores.

Durante a apresentação da ocorrência no plantão policial da Central de Polícia Judiciária (CPJ), os policiais constataram que dois dos cinco adolescentes detidos eram procurados pela Justiça, por isso eles permaneceram detidos e serão encaminhados até a Fundação Casa. Os demais foram liberados.

O veículo foi devolvido à proprietária.

