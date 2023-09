PM detém adolescente e recupera carga de café roubada no Planalto Verde

SIGA O SCA NO

Carga roubada foi recuperada - Crédito: Maycon Maximino

A Polícia Militar recuperou uma carga de café que foi roubada por três adolescentes na tarde desta terça-feira (26), no bairro Planalto Verde, em São Carlos. Um dos envolvidos acabou apreendido.

Segundo informações levantadas pelo SCA, o vendedor da empresa estava em um estabelecimento na rua Paula Aparecida Piovesan de Oliveira e ao retornar para o veículo foi surpreendido pelos três adolescentes. Ele levou uma gravata e teve uma faca apontada contra o peito.

Em seguida os bandidos roubaram o celular da vítima e com a chave do veículo deram partida na Saveiro e se evadiram.

A Polícia Militar foi acionada e com base nas características repassadas por testemunhas iniciou patrulhamento pela região.

Em uma adega na rua Donato Pedrino, Antenor Garcia, os policiais localizaram um adolescente de 15 anos que após ser abordado confessou participação no delito.

Ele informou que a carga de café avaliada em R$ 5 mil estava na rua Professor Corinto Amato. Já a Saveiro foi encontrada abandonada no cruzamento das ruas Munir Rachid e Antônio Luiz Zanquin.

O celular do vendedor também foi recuperado, mas R$ 1.662,50 não foram localizados, nem com os outros dois envolvidos no assalto.

O adolescente foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde está à disposição da Polícia Civil.

Leia Também