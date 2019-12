PM chega na hora, prende ladrões e liberta vítimas de roubo a residência

Crédito: Marco Lúcio

Um roubo a residência foi frustrado pela Polícia Militar nesta manhã de domingo (15), no Cidade Jardim.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia que três bandidos, armados com faca, renderam um jovem na Rua dos Inconfidentes e foram embora com ele, por rumo ignorado.

Em patrulhamento pela região, uma equipe recebeu a informação que um suspeito foi visto saindo de uma residência na Alameda das Rosas, pedalando uma bicicleta e com uma mochila preta nas costas.

Os policiais militares Cabo Sabino e Soldado Alvarez, com o apoio dos Soldados Cristiane e Vale, continuaram o patrulhamento, localizaram o suspeito e em seguida foram até a residência de onde ele havia saído, flagrando os outros dois bandidos com as facas em punho, dentro do imóvel, que já estava todo revirado e as vítimas, que são dois jovens estudantes, amarrados e presos no banheiro.

As vítimas foram libertadas e os bandidos foram presos em flagrante por roubo, sendo encaminhados ao plantão policial e recolhidos ao Centro de Triagem.

