PM apreende menores de idade com drogas e dinheiro no CDHU

Dois menores de idade foram apreendidos pela Polícia Militar, na noite desta terça-feira (17), com dinheiro e drogas no CDHU, na Vila Izabel.

De acordo com apurado pela reportagem, uma equipe da PM estava fazendo patrulhamento pelo referido bairro, por volta das 18h, quando visualizou os dois menores, um de 16 anos e outro de 17, em atitude suspeita.

O menor de 16 anos saiu correndo na direção de um dos PMs. Com ele foi localizado maconha e dinheiro. Com menor de 17 anos, a Polícia encontrou grande quantidade de dinheiro.

Os PMs questionaram o menor de 17 anos a razão dele portar grande quantidade de dinheiro em espécie. O menor apenas respondeu que havia drogas em sua residência.

Os Policiais então foram até a residência do jovem, localizada na rua Cesar Brigante, no bairro Monte Carlos, e no interior da casa localizou mais drogas.

Após contabilizar, a PM informou que R$ 849 reais foram apreendidos com os menores. A quantidade de droga ainda não foi informada.

Os dois menores estão no Plantão Policial à espera dos pais.

