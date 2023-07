PM apreende maconha e celular de origem suspeita no Abdelnur

SIGA O SCA NO

A maconha e o celular que foram apreendidos pela PM - Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo, policiais militares detiveram na manhã desta segunda-feira, 31, um suspeito de 18 anos que estava em um local conhecido como “ponto de tráfico” na rua Salvador Orlandi, no Residencial Eduardo Abdelnur.

Os PMs realizaram a abordagem e após revista localizaram com o acusado, porções de maconha e um celular de origem suspeita. Todos os produtos foram apreendidos e consta que o abordado, recentemente, teria saído do sistema penitenciário. Posteriormente foi encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe.

