PM apreende entorpecentes em casa no São Carlos 8

A droga localizada pela PM em uma casa no São Carlos 8 - Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 17 anos foi detido por policiais militares em uma casa na rua Aurora de Godoy Carrera, no São Carlos 8, na tarde desta quarta-feira, 13.

Segundo apurado, PMs realizavam patrulhamento pelo bairro quando viram três homens em atitude suspeita e com a aproximação da viatura, empreenderam fuga.

Devido a atitude suspeita dos desconhecidos, os PMs entraram na casa e surpreenderam o infrator que afirmou apenas frequentar a casa e disse que ali seria um local onde as drogas seriam guardadas. Mostrou aos PMs onde estaria o entorpecente, localizado em um dos cômodos, em uma bolsa. No interior havia uma réplica de arma de fogo, apetrechos e material para embalo e as drogas.

O material foi apreendido e o infrator encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe.

