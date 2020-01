PM apreende adolescentes após tentarem furtar residência na Vila Lutfala

Crédito: Divulgação

A Polícia Militar apreendeu dois adolescentes nesta terça-feira (21) após tentarem furtar uma casa na Vila Lutfala.

De acordo com apurado, a PM se deslocou até a residência após receber a notícia que dois indivíduos estariam invadindo uma residência com provável interesse de cometer crimes. Policiais militares dirigiram-se ao local dos fatos, onde avistaram um indivíduo suspeito, com as características idênticas passadas pelo noticiante, sendo bermuda e camiseta vermelha.

Ao avistar a viatura, o indivíduo tentou empreender fuga. Porém, Ele foi alcançado pelos policiais.

O jovem informou estar na companhia de outro colega, também menor.

O proprietário da casa afirmou à Polícia que ter ouvido uma movimentação, porém, disse estar aos fundos da casa, não visualizando a ação delituosa. A casa trata-se de um sobrado e os praticantes adentraram pela sacada da parte superior da residência e invadiram dois cômodos do imóvel, os quais estavam com diversos objetos jogados ao chão e em desalinho.

Ao ver a movimentação policial, um dos adolescentes teria empreendido fuga, sendo abordado por viatura da Rocam, na Rua Itália, porém sem nenhum objeto proveniente da ação delituosa ou com objeto ilícito.

Os Policias Militares visualizaram câmeras de segurança da vizinhança para localizarem o segundo indivíduo.

A PM conduziu para o Plantão Policial. Os adolescentes foram entregues ao responsável legal mediante Termo de Compromisso e Responsabilidade do ECA.

