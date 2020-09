PM ajuda a encontrar homem desaparecido e familiar presta homenagem em agradecimento

Crédito: Luciano Lopes

Uma mulher que teve a ajuda da Polícia Militar para encontrar um familiar seu que estava desaparecido, prestou uma homenagem em agradecimento ao empenho das equipes.

Luis Antônio Camelo, 56 anos, é de Mongaguá e está em São Carlos há 4 meses.

Na última quinta-feira (10) ele saiu de sua casa na rua Leontino Pires, no Prolongamento do Jardim das Torres e não retornou mais.

Familiares entraram em contato com a Cabo Simone e o Soldado Tacon, que estavam na região central da cidade, comunicaram o desaparecimento e passaram todas as características.

No dia seguinte, a equipe da ROCAM, composta pelo Cabo Romero, Soldado Dorte, Soldado Aldrighi e Soldado Bruno Caio, encontraram um homem pela região do Damha Golf e ao pesquisarem seu nome via COPOM, a Cabo Simone ouviu e recordou que se tratava do homem desaparecido.

A família foi comunicada e dirigiu-se ao local, levando Luis Antônio em segurança pra casa.

Em agradecimento à Polícia Militar, uma filha de consideração dele, compareceu à sede da 1ª Cia de Polícia, juntamente com o Sr. Luis, para agradecer, parabenizar e homenagear as equipes envolvidas na ocorrência.

