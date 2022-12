PM age rápido, recupera dois carros e objetos de três assaltos em São Carlos

A Saveiro foi furtada em Descalvado e apreendida pelos PMs - Crédito: Maycon Maximino

No combate à criminalidade em São Carlos, policiais militares agiram rápido na madrugada desta sexta-feira, 30 e após diligências e perseguição a um suspeito, conseguiram recuperar dois veículos e vários objetos de três assaltos realizados no dia anterior na cidade.

Há indícios que cinco criminosos integram a quadrilha que age em São Carlos e praticam crimes onde se apoderam de pertences das vítimas, fogem em veículos da família e abandonam posteriormente.

Mas desta vez, em uma ação rápida, policiais militares conseguiram chegar até um Ônix e FIT, ambos abandonados na rua Elias Arsênios, no Jardim Cruzeiro do Sul.

Com informações sobre o modus operandi dos criminosos, realizaram diligências no bairro e localizaram uma Saveiro com dois suspeitos no interior na Avenida Papa Paulo VI. Ocorreu perseguição quando o motorista de 28 anos bateu em um barranco e foi abordado no bloco 3 do CDHU. O comparsa conseguiu fugir.

Em pesquisa os PMs apuraram que a Saveiro foi furtada há aproximadamente 15 dias em Descalvado. Não possuía a placa dianteira e na traseira ostentava uma placa do mesmo modelo, mas de outra picape. No interior, muitos objetos que teriam sido roubados. Vítimas de dois assaltados reconheceram os carros e os objetos, sendo restituídos.

Já o suspeito foi encaminhado à CPJ e ficou à disposição da autoridade policial.

